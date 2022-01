Covid in Italia, 68.052 nuovi casi e 140 morti

Sono 68.052 i nuovi contagi da coronavirus in Italia di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 140 morti. In aumento anche i ricoveri. Sono infatti, nelle ultime 24 ore, 577 in più i ricoverati con sintomi, 32 in più i ricoveri in terapia intensiva con 103 ingressi del giorno. Il numero totale dei decessi sale a 137.786. Il numero complessivo dei dimessi e guariti è di 5.133.272 persone. Sono 1.111.368 le persone in isolamento domiciliare mentre il totale degli attualmente positivi è di 1.125.052 persone.