Modica, 10 milioni di euro per sei opere del PNRR: servono subito i progetti esecutivi

Arrivano 10 milioni di euro al Comune di Modica per finanziare sei opere previste dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). “Sei opere – commenta il sindaco Abbate - la cui fondamentale importanza è stata riconosciuta dal Ministero e che hanno una valenza sociale, storica, turistica. Ora dovremo al più presto completare l'iter mediante i progetti esecutivi e le gare d’appalto". Una tappa essenziale per non rischiare di perdere una opportunità che difficilmente si ripeterà. Spetta all'amministrazione comunale mettere in campo una vera e propria "task force" di tecnici per elaborare i progetti esecutivi.

Ecco il dettaglio delle opere che potranno godere dei finanziamenti del PNRR:

• Ex Albergo dei Poveri a Modica Alta, riuso e rifunzionalizzazione per finalità culturali e assistenziali (3 milioni di euro)

• Palazzo Campailla, ristrutturazione edilizia con annessi spazi esterni per eliminare lo stato di degrado (2 milioni e 269 mila euro)

• Palazzo degli Studi, ristrutturazione edilizia per adibirlo a scuola elementare e media ( 1 milione 627 mila 872 euro)

• Palazzo Denaro Papa, ristrutturazione edilizia per destinarlo a casa dei servizi sociali, dell’associazionismo e del volontariato (1 milione e 600 mila euro)

• Area Urbana Viale Medaglie d’Oro, rifunzionalizzazione per renderla zona di aggregazione sociale (797 mila euro)

• Piazza Mediteranneo a Marina di Modica, lavori di riqualificazione (700 mila).

NELLA FOTO, l'ex albergo dei poveri di Modica Alta