Rigenerazione urbana, finanziati i progetti di 9 Comuni del Siracusano

L'anno inizia con una bellissima notizia per 9 Comuni della provincia di Siracusa. A loro sono stati ripartiti oltre 55 milioni di euro per finanziare progetti di riqualificazione urbana, recupero architettonico ed efficientamento energetico.

"Quella di Siracusa è tra le province siciliane a godere della parte più consistente di questi contributi statali, possibili grazie alla programmazione della legge di Bilancio del 2020, con Conte premier, ed il Pnrr", illustra il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5S).

Nel dettaglio, al Comune di Siracusa sono stati assegnati 20 milioni per progetti di manutenzione straordinaria delle case popolari di Grottasanta e di efficientamento energetico di tre istituti comprensivi. A Noto, Lentini, Carlentini, Rosolini, Augusta e Pachino riconosciuti 5 milioni di euro ciascuno; per Floridia 4; Avola 3. Le risorse comprendono un periodo di cinque anni, dal 2021 al 2026.