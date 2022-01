In garage nascondeva un chilo di marijuana, preso 34enne a Taormina

Nascondeva in casa oltre un chilogrammo di marijuana e dosi di cocaina. E' quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato un 34enne di Taormina, in provincia di Messina.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, in un garage, i militari hanno trovato nel bauletto di uno scooter vari involucri contenenti complessivamente oltre un chilogrammo di marijuana, mentre il fiuto del cane "Ivan" ha consentito di trovare cocaina già suddivisa in 11 dosi per complessivi 13,5 grammi, pronta per essere ceduta. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle singole dosi nonché la somma in contanti di 4.000 euro. L'indagato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga è finito agli arresti domiciliari.