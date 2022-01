Modica, riaperti gli incentivi per ripopolare il centro storico

Sono stati riaperti i termini per presentare la domanda ed accedere così ai benefici previsti per l’incentivazione del ripopolamento del centro storico di Modica. “Forti del riscontro avuto lo scorso anno (39 nuovi residenti in poco più di tre mesi) - dichiara il sindaco, Ignazio Abbate - per tutto il 2022 sarà possibile presentare l’istanza ed usufruire così degli incentivi previsti. L’obiettivo è quello di ripopolare nuovamente i nostri vicoli caratteristici che negli anni sono stati abbandonati. Per far ciò il Comune di Modica sosterrà le spese notarili o di registrazione del contratto in caso di acquisto o affitto di immobili ad uso residenziale o commerciale nella zona identificata dal PRG come centro storico. Per far sì che sia un reale tentativo di ripopolare il centro storico, il beneficiario di tale aiuto avrà l’obbligo di tenere la residenza nell’immobile acquistato per almeno 5 anni o di tenere in vita l’attività commerciale per un quinquennio. Salvo cause di forza maggiore”. L’apposito modulo da compilare si trova sulla pagina ufficiale del Comune di Modica. Una volta compilato è necessario protocollarlo presso l’ufficio protocollo del Pala Azasi.