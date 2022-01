Vende on line una barca rubata, 47enne denunciato nel Trapanese

I carabinieri di Misiliscemi (Trapani) hanno denunciato un 47enne per ricettazione e riciclaggio: avrebbe cercato di vendere una barca senza motore in vetroresina risultata rubata e denunciata nel 2019. Il ritrovamento è avvenuto tramite il legittimo proprietario che, visto il natante in vendita su diversi siti on line, ha preso contatti con il venditore per visionarlo nonostante il mezzo fosse stato stravolto nella colorazione e fossero state apportate modifiche al fine di renderlo meno riconoscibile possibile. Visionata la barca, l'uomo l'ha riconosciuta come propria in quanto in alcuni punti interni e nascosti vi erano delle modifiche che lui stesso aveva apportato tempo addietro. Dopo l'incontro, terminato con un "le faccio sapere", l'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri che si sono presentati al secondo appuntamento col venditore, appurando che la barca era proprio quella rubata.