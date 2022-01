Due nuovi sbarchi a Lampedusa, 78 migranti sull'isola

Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nella notte sono 78 i migranti giunti sull'isola a bordo di due diverse imbarcazioni. Nel dettaglio, la Guardia Costiera ha tratto in salvo cinque migranti a bordo di una barchetta in difficoltà, procedendo al trasbordo e lasciando la barca, in stato di degrado, alla deriva.

Successivamente, altri 73 migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Già nel pomeriggio Seabird di Sea Watch aveva avvistato il natante in difficoltà che imbarcava acqua a causa delle onde.

Il mercantile più vicino, il Maridive 601, ha risposto alla segnalazione e ha confermato in serata di dirigersi verso i migranti in difficoltà. A quel punto è intervenuta la motovedetta CP324 della Guardia Costiera che ha tratto in salvo i 73 migranti conducendoli al molo Favaloro. Da qui, dopo i controlli sanitari, sono stati trasferiti nell'hotspot di accoglienza di contrada Imbriacola.