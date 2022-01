Coppia denunciata a Noto: in casa nascondeva 35 grammi di marijuana

Anche durante il periodo delle festività natalizie, gli Agenti della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ed una donna di 32 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 35 grammi di marijuana.

Nel corso della perquisizione effettuata nell’appartamento occupato abusivamente dai due denunciati, oltre alla droga nascosta in un passeggino e in un marsupio, sono stati rinvenuti anche dei bilancini di precisione.