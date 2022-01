Santa Croce, "Rivoluzione Civica" lancia la candidatura a sindaco di Filippo Frasca

Rivoluzione Civica di Santa Croce Camerina lancia la candidatura a sindaco di Filippo Frasca. "L’unico in grado di poter portare avanti un reale cambiamento - afferma il movimento politico - sostenitore della logica del fare da contrapporre alle logiche di sempre. Il programma sarà la nostra forza, la conoscenza di fatti e atti sarà il tallone di Achille di chiunque tra gli uscenti racconterà verità diverse dalla Verità. Abbiamo dato indicazioni chiare al nostro candidato sindaco alle quali, per principio ed appartenenza al progetto, dovrà attenersi e sono:

1. Nella costruzione della lista al Consiglio Comunale non dovranno esserci consiglieri comunali uscenti;

2. Nella squadra di assessori da presentare alla città non dovranno esserci assessori uscenti;

3. Ogni deroga ai due punti precedenti dovrà essere proposta dal candidato sindaco al gruppo che ha deciso di candidarlo". L'11 gennaio la lista dovrebbe comunicare il primo dei due nominativi di assessori designati.