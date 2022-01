Il gelese Nuccio Di Paola nuovo capogruppo del M5S all'Ars, Jose Marano la sua vice

È Nuccio Di Paola il nuovo capogruppo del M5S all’Ars. Secondo la consueta turnazione interna al gruppo, è scattato con l'inizio del nuovo anno l’avvicendamento alla guida della pattuglia dei deputati 5stelle a Palazzo dei Normanni. Da ora in poi a coordinare i parlamentari M5S sarà il deputato gelese, eletto all'unanimità, con la collaborazione di Jose Marano, eletta vicecapogruppo. Di Paola subentra a Giovanni Di Caro.

39 anni, insegnante, ingegnere informatico, sposato, un figlio, il nuovo capogruppo è stato eletto nel collegio di Caltanissetta. È al suo primo mandato. Dal 2 luglio del 2020 è componente della commissione Bilancio e dal 24 febbraio dello scorso anno della commissione speciale per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi. In precedenza ha fatto parte della commissione Cultura, Lavoro e Formazione e della commissione Ambiente.

“Ringrazio il collega Giovanni Di Caro– afferma Di Paola – per il suo preziosissimo lavoro in un anno difficilissimo per la Sicilia e per la nazione intera. Spero di essere alla sua altezza e soprattutto delle aspettative dei tantissimi siciliani che ci hanno dato mandato di fare opposizione costruttiva a questo governo".