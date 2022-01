Covid, nel Ragusano 500 nuovi contagi in sole 24 ore: i positivi sono 3.557

In un sole 24 ore 500 contagi in più nel Ragusano, tamponi rapidi esauriti in quasi tutte le farmacie, lunghe file agli hub vaccinali del territorio ibleo e una situazione che appare sempre più fuori controllo non solo nei comuni più popolosi ma, anche, nei piccoli centri. Nel rapporto Asp del 4 gennaio non ci sono nuovi decessi (i morti sono sempre 385) ma le persone positive al Covid risultano essere 3.557: 3497 in isolamento, 51 ricoverati in ospedale, uno in foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 47, Chiaramonte Gulfi 72, Comiso 209, Giarratana 9, Ispica 117, Modica 628, Monterosso Almo 8, Pozzallo 194, Ragusa 1265, Santa Croce Camerina 79, Scicli 176, Vittoria 693.