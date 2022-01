Modica Calcio, slitta anche la Coppa Italia: con il Canicattini si giocherà il 26 gennaio e il 9 febbraio

Come era nelle previsioni, dopo lo slittamento della ripresa del campionato di Promozione sono slittate le date della disputa delle partite degli ottavi di finale di Coppa Italia. La LND Sicilia ha posticipato tutte le partite in programma il 5 e il 12 gennaio indicando come nuova data il 26 gennaio per le gare di andata e il 9 febbraio per quelle di ritorno.

Il Modica Calcio, dunque, giocherà il 26 gennaio alle 15 sul campo del Città di Canicattini e sempre alle 15 il ritorno al “Vincenzo Barone” giorno 9 febbraio.

Lo slittamento della ripresa delle attività ufficiali servirà anche per dare tempo a tutti i tesserati di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021, che tra le altre cose prevede l'adozione del green pass rafforzato per tutti gli sport di squadra e di contatto. Il Modica, dunque, continuerà a lavorare per farsi trovare pronto al tour de force di fine mese, con diverse partite da disputare nel giro di pochi giorni. Si comincerà il 23 Gennaio con la gara casalinga di campionato con la RG Siracusa valida per la prima giornata di ritorno.