Nonna Mattia prima centenaria marsalese del 2022: gli auguri del Comune

Angi Mattia, meglio conosciuta come “Nicuzza”, è la prima centenaria marsalese del nuovo anno. Ai festeggiamenti dello scorso 1 Gennaio, assieme ai familiari erano presenti anche il vice sindaco Paolo Ruggieri e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Entrambi, a nome della Città di Marsala, hanno consegnato a nonna Mattia la targa istituzionale con gli auguri del sindaco Massimo Grillo. Vedova di Francesco Rubino, assieme al marito aveva prima trascorso circa dieci anni in Svizzera per lavoro, per poi tornare a Marsala e gestire un negozio di alimentari in contrada Paolini. Due figli, Rosa e Antonino (purtroppo, deceduto a soli 20 anni), tre nipoti e cinque pronipoti sono i suoi più cari affetti. E tra le foto ricordo anche quella con le quattro generazioni di donne: nonna Mattia, la figlia Rosa, la nipote Giusy e la pronipote Chiara.