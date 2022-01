Ordigno bellico rinvenuto in un cantiere edile a Sapri

Un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto a Sapri, nel Salernitano, durante alcuni scavi in un cantiere edile privato in località Timpone. Si tratta di un ordigno di circa 2 chili e della lunghezza di oltre 1 metro.

Questa mattina a seguito di un sopralluogo è stato deciso che, viste le dimensioni, sarà necessario l'intervento degli artificieri dell'Esercito per rimuovere l'ordigno. Nel frattempo si sta provvedendo a mettere in sicurezza l'area e non si esclude la possibilità di evacuare alcune famiglie residenti in prossimità del cantiere.