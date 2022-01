Covid, nei comuni iblei il virus non si ferma: solo a Ragusa 1.411 positivi

Aumentano in maniera esponenziale i contagi Covid nel Ragusano. I nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, sono 406 in più del giorno precedente. Il report Asp del 5 gennaio segnala, infatti, 3.963 positivi: 3901 in isolamento, 52 ricoverati, 2 in foresteria. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 385. Numeri allarmanti, quasi da zona rossa, a Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso e Scicli. La corsa ai test rapidi fa emergere sempre più casi di positività in persone asintomatiche. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 52, Chiaramonte Gulfi 81, Comiso 222, Giarratana 9, Ispica 136, Modica 699, Monterosso 8, Pozzallo 194, Ragusa 1.411, Santa Croce Camerina 111, Scicli 213, Vittoria 765.