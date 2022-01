Calcio, Mattia Felici torna al Palermo: arriva in prestito dal Lecce

Mattia Felici torna al Palermo. Il giovane calciatore romano, che torna in rosanero dopo la sua prima esperienza palermitana nel campionato 2019/2020 in serie D, ha eseguito in mattinata tutti i test medici e seguito le procedure anti-covid ed è già da oggi a disposizione del tecnico Silvio Baldini.

Felici arriva al Palermo dal Lecce, con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto.

"A Mattia il bentornato a Palermo da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C." si legge nella nota del club.