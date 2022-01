Cassano in ospedale a Genova per il covid

"Antonio è in ospedale e sta bene, ed è regolarmente vaccinato con due dosi". La conferma arriva direttamente dalla moglie dell'ex giocatore, Carolina Marcialis, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social. Fantantonio ha trascorso gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in quarantena a causa del contagio: attualmente è ricoverato in buone condizioni nella Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova diretta dal prof. Matteo Bassetti. Entro domani mattina (giovedì 6 gennaio, ndr) l’ex calciatore sarà dimesso.