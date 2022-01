Floridia, percorso a ostacoli per superare ponteggi dei cantieri

Giungono in redazione segnalazioni riguardanti le difficoltà che incontrano i pedoni - soprattutto gli anziani e quelli a mobilità ridotta - nel superare le "barriere" dei ponteggi lungo le strade di Floridia. Molti, infatti, ostacolano la viabilità pedonale urbana cittadina. In qualche caso per superare il ponteggio si dovrebbe scendere dal marciapiede, oltrepassare le auto in sosta lungo il marciapiede, camminare sulla corsia delle auto in movimento, risalire il gradino del marciapiede. Un vero e proprio percorso a ostacoli.