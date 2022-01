Ragusa Ibla, cadono calcinacci: chiuso ingresso laterale di San Giorgio

Un intervento di somma urgenza per restituire alla piena fruizione di tutti, soprattutto delle persone più anziane e diversamente abili, il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla. E’ la richiesta che il consigliere comunale Giovanni Gurrieri avanza all'Amministrazione comunale che, in verità, era già stata sollecitata dal parroco, padre Floridia, e nonostante l'annuncio di un imminente intervento, non si è più visto nessuno.

“Da un mese l'ingresso laterale del Duomo di San Giorgio, tra l'altro l’unico che consente l'accesso ad anziani e disabili, è chiuso per la caduta di calcinacci - spiega Gurrieri - Il parroco aspetta ancora un intervento, mai avvenuto, che era stato annunciato dal sindaco Cassì. Un solo e unico intervento da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per rimuovere alcuni conci e a posizionare le transenne. Ma adesso si attende il passo successivo, ovvero che si possa procedere ad interventi nell'area da cui sono caduti i calcinacci".