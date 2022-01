Pachino, sabato screening anti Covid in modalità drive in

A seguito della richiesta avanzata dalla sindaca di Pachino Carmela Petralito al direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, sabato prossimo 8 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, verrà effettuato uno screening per la prevenzione del rischio di contagio da Covid 19.

“Insieme al responsabile Asp Salvatore Vaccaro abbiamo predisposto un punto tampone drive in, presso il Poliambulatorio di contrada Cozzi - dichiara la sindaca Petralito - allo scopo di cercare di intercettare gli eventuali contagiati prima possibile. Voglio ringraziare per la loro disponibilità a supportare questa iniziativa la Croce Rossa, la Misericordia e i volontari della Protezione Civile. Raccomando ancora ai miei concittadini di prestare la massima attenzione, di rispettare rigorosamente le misure igienico-sanitarie di prevenzione ad oggi vigenti e tutte le indicazioni di comportamento finalizzate alla protezione individuale e collettiva”.