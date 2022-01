Nuova proroga all'esercizio provvisorio del Catania Calcio fino al 28 febbraio

Nuova proroga dell'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della società Calcio Catania Spa fino al prossimo 28 febbraio. Lo ha deciso, al termine della Camera di Consiglio di oggi, la sezione Fallimentare del Tribunale di Catania. "La proroga - si legge nel provvedimento a firma del presidente della sezione fallimentare Mariano Sciacca - in via funzionale al mantenimento dell'asset e alla successiva attività di liquidazione dello stesso, alle condizioni tutte meglio specificate in parte motiva, l'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania Spa con la prescrizione del rispetto della disciplina di settore anche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, salve ulteriori proroghe e modifiche". Il provvedimento prescrive, in particolare, ai curatori "di depositare ogni 10 giorni relazione sull'andamento della predetta attività con dettagliata rendicontazione; di segnalare, in ogni caso e senza dilazione al comitato dei creditori (dove costituito) e al Giudice delegato, che se del caso riferirà al Collegio, tutte quelle circostanze che dovessero modificare le condizioni come sopra segnalate in parte motiva, soprattutto avuto riguardo al margine di sostenibilità finanziaria che impone la necessità di uno stringente e costante monitoraggio dei flussi da parte degli organi della procedura".