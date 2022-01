Bronte, ricevuto in Comune dal sindaco Firrarello il ballerino Andrea Marino

Il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, ha ricevuto in Comune il ballerino brontese, Andrea Marino, che si esibisce con grande successo nei teatri di Monaco di Baviera e Stoccolma. Andrea è venuto a Bronte per trascorrere le vacanze natalizie assieme alla sua fidanzata Haruka Sassa, giapponese e prima ballerina del Teatro reale svedese. Presenti il vice sindaco Antonio Leanza e gli assessori Alessia Capace ed Angelica Prestianni. “Questa città vanta eccellenze in diversi campi. – ha affermato Firrarello rivolgendosi alla coppia di ballerini - E certamente, visto i traguardi che avete raggiunto, voi siete sicuramente un’eccellenza nel settore della danza. Bronte è fiera di avere un figlio apprezzato nei più importanti teatri d’Europa”.

“Lusingato per tanto affetto. – ha affermato Andrea Marino – Torno a Bronte sempre con grande piacere, perché è la mia città e perché qui ho cominciato a coltivare la mia passione per la danza”.

NELLA FOTO: Andrea Marino e Haruka Sassa