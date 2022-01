Schianto sulla statale Catania-Caltagirone: un morto e 2 feriti gravi

Un trentenne di Ramacca, Giuseppe Furnari, è morto in un incidente stradale verificatosi sulla statale Catania-Caltagirone. Gravemente ferita la compagna del Furnari, di 32 anni, che viaggiava sul sedile anteriore dell'auto condotta dal giovane, una Ford Fiesta. L'utilitaria, per cause da accertare, si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Giulia condotta da un sessantenne di Scordia. La donna è stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre il conducente della Giulia è stato trasportato all'ospedale San Marco del capoluogo etneo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Augusta. Oltre alle ambulanze del 118, sul posto anche i Vigili del fuoco.