Riunione operativa al Comune di Giarre per rilanciare la raccolta differenziata

Vertice operativo nella sede dell’Ufficio tecnico di Giarre per ottimizzare il servizio di Igiene urbana voluto dall’assessore all’Ecologia Giuseppe Cavallaro con i dirigenti della società che ha in appalto il servizio ecologico Igm, Sebastiano Longo, Antonio Di Stefano (Direttore Esecuzione Contratto) e Luca Di Pasquale, e per fare il punto sui servizi, alla vigilia della nuova campagna ecologica che punta al rilancio della raccolta differenziata. La macchina organizzativa è già pronta e, verosimilmente entro la fine del mese si passerà alla fase operativa, attraverso la distribuzione dei nuovi mastelli, dei bidoni carrellati e del materiale informativo che sarà consegnato ai cittadini giarresi.

In questo quadro si stanno anche completando le procedure per la piena fruizione dell’autoparco di Trepunti di via Vico Platano- già sede dell’ecopunto - nel quale sarà allestito il quartiere generale della Igm per la gestione della differenziata e la distribuzione del materiale. Si tratta di un lavoro complesso per il quale Comune e Igm stanno approntando una precisa road-map, nell’intento di ottimizzare il servizio. L’assessore all’Ecologia Giuseppe Cavallaro si dice ottimista “nel potenziamento della differenziata, benchè si ravvisi la necessità di potenziare i controlli, sanzionando gli incivili. Altra emergenza sono le discariche che intendiamo reprimere attraverso una azione incisiva della nostra task force dell’Ufficio Ecologico – afferma l’assessore Cavallaro – migliorare la performance della differenziata. E’ necessario l’impegno di tutti. Differenziare è una forma di rispetto per l’ambiente e un dovere dei cittadini che oltretutto ci consente anche di tagliare i coisti gestionali con vantaggi diretti in bolletta in favore dell’utenza. E’ pacifico che se non si riesce a differenziare e raggiungere le percentuali regionali le tariffe subiranno l’inevitabile incremento. Auspico la piena collaborazione dei cittadini. A cominciare dalla segnalazione delle micro discariche. La sfida non è facile, ma – conclude l’assessore Cavallaro - il Comune, unitamente all’azienda che ha in appalto il servizio ecologico, farà il massimo per cambiare registro”.