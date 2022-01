Covid, nel Ragusano contagi a quota 4.293: morto un uomo di 62 anni

Sono 330 in più rispetto al giorno precedente le persone positive al Covid nel Ragusano. Nel rapporto Asp del 6 gennaio, infatti, vengono certificati complessivamente 4.293 positivi nei comuni iblei rispetto ai 3.963 di mercoledì. Si registra anche un nuovo decesso: un uomo di 62 anni non vaccinato morto all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa; sale a 286 il numero dei morti dall'inizio della pandemia. Dei 4.293 positivi 4.234 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 8 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 55 Acate, 94 Chiaramonte Gulfi, 248 Comiso,

9 Giarratana, 139 Ispica, 747 Modica, 7 Monterosso Almo, 206 Pozzallo, 1.482 Ragusa, 125 Santa Croce Camerina, 247 Scicli, 875 Vittoria.