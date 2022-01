Prosegue la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per il contrasto alla pandemia determinata dal Covid 19 in città. Su richiesta del responsabile area Covid 19 zona Nord, Benedetto Trobia, la Croce Rossa di Caltanissetta si è immediatamente mobilitata per l'implementazione in urgenza di un nuovo drive-in dove effettuare i tamponi di controllo Covid 19.