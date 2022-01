E' morto a Palermo Nunzio Purpura: fu comandante della polizia municipale

E' morto questa mattina a Palermo Nunzio Purpura, Dirigente generale della Polizia di Stato, già Capo Centro del Sisde di Palermo, Comandante del dipartimento Sicilia occidentale della polizia stradale e da ultimo, Comandate del corpo della Polizia Municipale di Palermo.

Fondatore dell'Associazione nazionale del Fante, per la quale ha svolto anche numerose attività di volontariato, Purpura era molto conosciuto in città e stimato.

Le esequie - nel rispetto delle misure anti-Covid - saranno celebrate sabato 8 gennaio alle ore 11,00 a Palermo presso il Santuario Madonna dei Rimedi dei Frati Carmelitani Scalzi in Piazza Indipendenza.