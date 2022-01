Modica, farmaco salvavita arriva in ospedale grazie a staffette della Polizia

Le staffette della Polizia hanno recuperato a tempo di record un farmaco “salvavita” destinato a un paziente ricoverato nel reparto di cardiologia dell’ospedale Maggiore di Modica. E’ successo il 5 gennaio scorso: alle 23 circa alla sala operativa della questura e’ arrivata una telefonata con cui veniva preannunciato l’arrivo all’aeroporto di Catania del farmaco destinato al paziente ricoverato a Modica.

L’attivita’ di staffetta, organizzata e coordinata dai vari commissariati di polizia coinvolti, ha permesso di centrare l’obiettivo e i medici dell’ospedale “Maggiore” di Modica hanno avuto la disponibilita’ del farmaco per poterlo somministrare in tempo al degente che ha mostrato i primi positivi segnali di recupero. In tempi celeri e’ stato organizzato e coordinato il servizio per il prelievo del farmaco, mediante staffetta di pattuglie della Polizia stradale di Ragusa e Catania e quindi la corsa verso l’ospedale Maggiore di Modica.