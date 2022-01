Avola, si allarga il tavolo del Centro destra per programmare i prossimi 10 anni

Nei primi giorni del nuovo anno, la novità politica avolese è rappresentata dal tavolo di confronto tra i rappresentanti locali dei partiti del Centro Destra, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Diventerà Bellissima con l’aggiunta di Cantiere Popolare, e dai capigruppo consiliari delle liste civiche di maggioranza dell’amministrazione del sindaco Luca Cannata.

L’ obiettivo dei partecipanti è la realizzazione di una coalizione politica ampia e inclusiva, in grado di proporre un programma ed un progetto di governo della città condivisi, nella continuità amministrativa di un percorso di crescita che ha visto Avola in questi anni, compattando il centro destra avolese oltre alle forze sociali e civiche della città.

Si lavora, dunque, senza sosta con un fitto calendario di incontri per definire con tutti, un accordo di condivisione sul programma amministrativo e sul codice etico dei prossimi 10 anni, che si basano sui principi di legalità e sviluppo economico e bene comune che contraddistinguono le fondamenta dell’amministrazione attuale e futura. Il tavolo, è composto da Giuseppe Costanzo coordinatore Fratelli d'Italia; Paolo Fazzino coordinatore Forza Italia; Carmelo Pisano coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima; Giovanni Magro delegato Udc; Francesco Tardonato coordinatore di Cantiere Popolare e Salvo Coletta rappresentante liste civiche di maggioranza che sostengolo l'attuale sindaco, Luca Cannata.

(Nella foto Giuseppe Costanzo, coordinatore di Fratelli d'Italia ad Avola)