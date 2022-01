Salgono a 20 i positivi nel Palermo Calcio tra calciatori e staff: tutti in quarantena

Sono venti fra calciatori e membri dello staff tecnico i positivi al coronavirus nella squadra di calcio del Palermo. Ai due calciatori che erano risultati positivi nei giorni scorsi si sono aggiunte diciotto nuovi contagiati.

Il ciclo di tamponi molecolari a cui si sono sottoposti calciatori e membri dello staff del Palermo, in seguito all'annullamento dell'allenamento previsto dopo le prime positività riscontrate ai test rapidi, ha dato esito positivo per quindici giocatori e tre membri dello staff. Tutti i positivi si sono ritirati in quarantena nel proprio domicilio, mentre i calciatori risultati negativi rimangono a disposizione per i prossimi allenamenti programmati nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti. La squadra rosanero, dopo l'annullamento della seduta prevista al centro sportivo Sport Village di Tommaso Natale, con i calciatori negativi si è radunata ieri in spiaggia a Mondello per sostenere un allenamento atletico.