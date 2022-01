Solarino, i carabinieri arrestano un "topo di appartamento"

I Carabinieri della Stazione di Solarino hanno arrestato in flagranza di reato un catanese, di 32 anni, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, per furto in abitazione. L'uomo, forzando una finestra con un cacciavite, si era introdotto nell'abitazione della vittima, rubando soldi e argenteria. E’ stato proprio il proprietario a chiamare i Carabinieri, in quanto tornando a casa si era accorto di alcune luci stranamente accese. I militari giunti in pochi minuti sul posto hanno colto il malfattore ancora nell'abitazione e lo hanno bloccato e arrestato. La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre il ladro è stato condotto presso la casa circondariale Cavadonna come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Siracusa.