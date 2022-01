Pullara indignato: stessi soldi a Ravanusa della cacioteca di Ragusa

"Il Governo Regionale ha annunciato interventi sul territorio per quasi 10 milioni di euro per opere di manutenzione e riqualificazione di edifici più o meno storici.

Tra gli interventi previsti lo stanziamento di 800 mila euro per il rilancio della cacioteca regionale di Ragusa. Mentre recentemente la Regione ha destinato, dopo la discutibilissima raccolta fondi, poco più della stessa cifra per la tragedia di Ravanusa".

È il commento del deputato regionale della Lega e Presidente della Commissione speciale all'Ars Carmelo Pullara.

"Con tutto il rispetto per la cacioteca che magari porterà indotto economico a Ragusa, o solo un cadeau in campagna elettorale,-sottolinea Pullara- ma si può pensare di destinare praticamente la stessa somma alla cacioteca e a Ravanusa di cui ha parlato persino il Presidente Mattarella e addirittura il Papa?

Ecco perché scrivo che Musumeci e il suo governo sono distaccati dall'assemblea regionale come dai siciliani.

Come fa un deputato o un rappresentante del territorio -continua Pullara a tacere di fronte a tutto questo? Io mi dissocio e non sono solo. Altro che sondaggi a favore!"

Sui fondi alla Cacioteca di Ragusa interviene anche il deputato del PD all'Ars, Nello Dipasquale. "Dopo anni di totale abbandono e disinteresse sul Corfilac di Ragusa da parte del Governo regionale, che con il suo comportamento sconsiderato ha tramutato un centro di ricerca di assoluta eccellenza nel fantasma di se stesso, ormai nel pieno della campagna elettorale regionale arrivano le promesse di finanziamento per la Cacioteca del Consorzio". dichiara Dipasquale. "Ci vuole una certa faccia tosta anche per esprimere soddisfazione e ringraziamenti per dei fondi promessi mentre l'attività del Consorzio di Ricerca è stata praticamente azzerata, mentre ci sono difficoltà per reperire le somme per gli stipendi dei dipendenti, nonostante i diversi emendamenti in finanziaria presentati da me e ignorati da maggioranza e Governo", conclude il parlamentare regionale.