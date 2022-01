Luci a Siracusa, al Teatro comunale le serenate “moderne” di Mario Incudine

Tradizione musicale siciliana e modernità si fonderanno nello spettacolo che domenica prossima sarà in scena al Teatro comunale nell’ambito di Luci a Siracusa, il programma di eventi messo a punto dall’assessorato alla Cultura, retto da Fabio Granata, per il periodo festivo e che si protrarrà fino a giorno 22. Alle 21, Mario Incudine e Salvo La Rosa (nella veste di narratore) porteranno sul palcoscenico “Affaccia bedda”. Il format e quello classico della serenata rivisitato in una visione moderna, all’insegna dell’amore, dei buoni sentimenti, della tradizione culturale siciliana e della musica d’autore. Il cantautore ennese sarà affiancato dai musicisti Antonio Vasta e Manfredi Tumminello. Intanto domani, sabato 8, dalle 10,30 alle 12,30, riprenderanno le visite di Villa Reimann curate dall’Associazione guide turistiche di Siracusa. Saranno ripetute ogni sabato per tutto il mese di gennaio.