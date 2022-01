Covid, i sindaci della provincia di Siracusa pronti a chiudere le scuole

Tutti i sindaci della provincia di Siracusa sono pronti a firmare l'ordinanza per la chiusura delle scuole per l'aumento del contagio covid nel territorio. Lo hanno discusso oggi a mezzogiorno con il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto collegata in video conferenza, ma si attende la decisione del governatore della Sicilia, Nello Musumeci che prima dovrebbe dichiarare l'isola 'zona arancione'.

Senza l'ordinanza del presidente della Regione, nonostante la volontà dei primi cittadini, tutto rimarrebbe immutato, ovvero il ritorno a scuola in presenza per lunedì 10 gennaio. Alla video conferenza di questa mattina hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Lucio Ficarra ed il direttore sanitario Salvo Madonia.

Anche il presiodente della Commissione Antimafia all'Ars, Claudio Fava è dell'avvisto che bisogna posticipare la riapertura delle scuole."Rimandare la riapertura delle scuole in Sicilia non è la soluzione ideale ma in questo momento è certamente la meno rischiosa". Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale de I cento passi e Presidente della Commissione antimafia Regionale.

Per il parlamentare regionale, "soprattutto in considerazione delle iniziative che, precauzionalmente, stanno prendendo molti sindaci della Regione, chiediamo all'assessore Lagalla un atto di responsabilità e di non lasciare sindaci e famiglie in uno stato di incertezza e di confusione."