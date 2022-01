Covid, nel Ragusano quasi 5.000 persone positive: ci sono altri due morti

In sole 24 ore sono stati 670 i nuovi positivi al Covid nel Ragusano: un dato a dir poco allarmante perchè il contagio si diffonde a macchia d'olio e aumentano paure e disagi. Aumentano anche i decessi: nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti che portano il numero dei decessi, dall'inizio della pandemia, a 388. Dal report Asp del 7 gennaio le persone positive al Covid sono 4.963: 4.900 si trovano in isolamento domiciliare, 53 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 9 in Rsa Covid e 1 in Foresteria Covid. Numeri da "zona rossa" si registrano a Ragusa, Vittoria e Modica. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 62,

Chiaramonte Gulfi 105, Comiso 289, Giarratana 8, Ispica 165, Modica 917, Monterosso Almo 7, Pozzallo 255, Ragusa 1.591, Santa Croce Camerina 142, Scicli 346, Vittoria 1.013.