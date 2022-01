Sospesi dal servizio una ventina di poliziotti a Palermo: non sono vaccinati

- "Su 3.500 poliziotti che lavorano a Palermo soltanto una ventina è stata sospesa in seguito alla decisione di non sottoporsi al vaccino contro il Covid-19, ma ho visto che in molti stanno cambiando idea e conto sul fatto che queste sospensioni vengano revocate il prima possibile". Così Leopoldo Laricchia, questore di Palermo, a margine del trasferimento dalla Questura a Palazzo Reale dell'installazione artistica di Velasco Vitali, 54 statue di cani paradigma di legalità e lotta alla mafia.

"Il vaccino è l'unica arma che abbiamo contro la pandemia: la quasi totalità del nostro personale è stata vaccinata, mi auguro che lo stesso avvenga con quei pochi che hanno ancora delle remore", aggiunge Laricchia.