Moak mette sul mercato la tavoletta di cioccolato Igp di Modica al caffè

L'azienda di caffè di Modica (Ragusa) Moak ha creato una tavoletta col tipico cioccolato del paese ragusano Igp al caffè.

La tavoletta di cioccolato è proposta nella confezione da 50 grammi in tre varianti grafiche che insieme compongono il nome Mohac negli antichi caratteri arabi.

"Solitamente quando si nomina Modica, la nostra città di origine e tuttora sede dell'Hq di Moak - spiega Alessandro Spadola che gestisce l'azienda con la sorella - si fa riferimento al cioccolato. Cacao e caffè hanno tuttavia molte analogie: le molteplici varietà, i paesi produttori presenti in diverse parti del mondo, la selezione delle qualità più pregiate e la lavorazione attenta e tradizionale. Siamo orgogliosi che il nuovo progetto possa rappresentare la sintesi di tutto questo." Prodotta e confezionata a Modica, gli ingredienti di Mohac sono lavorati a freddo attraverso un processo di produzione garantito da rigorosi controlli. Gli ingredienti sono cacao monorigine Igp fondente al 65% proveniente dall'Ecuador. Moak caffè monorigine, certificato Bio & Fairtrade, coltivato in Costa Rica, Honduras e Perù, zucchero di canna biologico.