Covid, tamponi riservati alle scuole domani ad Acireale

Domani, dalle 14 alle 23, l'hub tamponale del PalaTupparello di Acireale, nel catanese, accogliendo una proposta del sindaco Stefano Alì, garantirà un servizio che sarà esclusivamente dedicato a studenti e personale scolastico.

"Si tratta di un'opportunità da cogliere senza indugi - dichiara il primo cittadino - rispetto alla quale ringrazio il commissario per l'emergenza covid, Giuseppe Liberti, per avere condiviso subito l'idea formulata dalla nostra Amministrazione e, al tempo stesso, analogo ringraziamento rivolgo al personale sanitario che quotidianamente si adopera al servizio della collettività, fronteggiando una pressione di inusitate proporzioni, tanto per i tamponi che per i vaccini".

E' prevista la somministrazione di 1.000 tamponi, nell'arco temporale compreso tra le 14 e le 23.