Comiso, il Teatro Naselli omaggia Pirandello: il 14 in scena "Il vitalizio"

L’attore Angelo Tosto sarà il protagonista principale del secondo appuntamento della stagione teatrale del Naselli di Comiso. Il prossimo 14 gennaio sarà in scena con “Il vitalizio”, la rappresentazione teatrale, con la regia di Walter Manfrè, con cui il teatro comisano intende omaggiare Luigi Pirandello. Una favola emblematica, gioiosa, ironica, paradossale, divertente dove la logica malinconica di Pirandello raggiunge vertici di autentico godimento. Uno spettacolo che è un vero gioiello dell’ironia pirandelliana, prodotto dall’Associazione Città Teatro e in scena con la compagnia al completo e le musiche originali di Carlo Muratori.

Sul palco, nei panni di Marabito, ci sarà Angelo Tosto, affiancato da un cast d’eccezione che prevede la partecipazione di Margherita Mignemi nei panni di La Malanotte e con Tiziana Bellassai (Donna Nela, moglie di Scinè), Lorenza Denaro (Za' Carminilla), Giovanna Mangiù (Annicchia), Plinio Milazzo (Il notaio Zagara), Raniela Ragonese (Za' Gesa), Giovanni Rizzuti (Don Michelangelo Scinè), Santo Santonocito (Ciuzzo Pace/il dottore), Vincenzo Volo (Grìgoli), Ruggero Rizzuti (Franciscu, figlio di Grìgoli).

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare le pagine social ufficiali di Spazio Naselli o chiamare il numero 328.4974542. Per accedere, in ottemperanza alle norme anticovid, è obbligatorio esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina ffp2. Rispettando delle semplici regole, nonostante il periodo sia complicato dal punto di vista sanitario, è possibile continuare a vivere insieme e dal vivo il grande teatro. Si può consultare tutto il calendario degli eventi anche sul rinnovato sito internet www.spazionaselli.it