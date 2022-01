Covid, a Siracusa 2.657 positivi: tanti contagi ad Augusta, Avola e Floridia

Contagi covid con numeri importanti in provincia di Siracusa tanto da far prendere la decisione al governatore della Sicilia di portare 17 Comuni dal giallo in arancione. Numeri record per il capoluogo dove i positivi sono 2.657. Secondo posto per contagio è Augusta con 696 contagiati, seguita da Avola con 610. Poi è Floridia a fare registrare 379 positivi che con la vicina Solarino, appena 3 chilometri di distanza, arriva a quota 589. Solarino ha attualmente 210 contagiati. A Cassaro c'è un solo contagiato. In tutta la provincia di Siracusa i positivi alla giornata di oggi sono 7.300.