Incendiati cumuli di canne in spiaggia a Tre Fontane a Campobello di Mazara

Alcuni focolai sono stati accesi da ignoti in più punti ai cumuli di canne, rami d'alberi e altri rifiuti di plastica che si trovano spiaggiati sull'arenile di Tre Fontane, a Campobello di Mazara.

A trasportarli in mare, qualche mese addietro, è stata la piena dei fiumi Modione e Belìce; poi con le correnti sono arrivati sulla spiaggia di Triscina e Tre Fontane.

I piccoli focolai sono stati accesi in più punti dei cumuli che si trovano nel tratto di spiaggia compreso tra la torre saracena e lo stabilimento balneare "Monnalisa beach".

La rimozione dei rifiuti dalla spiaggia tocca farla al Comune di Campobello di Mazara che ha già chiesto un primo preventivo: ci vogliono 230 mila euro per rimuoverli e conferirli allo smaltimento in discariche specializzate. "Stiamo acquisendo prove sul posto di raccolta e smaltimento" ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione che, intanto, ha richiesto un aiuto economico alla Protezione Civile.