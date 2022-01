Catania, doveva scontare un anno: trovato su un'auto rubata

Nella mattina di ieri, personale delle Volanti della Questura di Catania, veniva inviato in Viale Moncada, dove veniva segnalata la presenza di un'autovettura che risultava essere stata rubata nella serata del 6 gennaio scorso.

Gli Agenti, sul posto, rinvenivano la vettura segnalata con a bordo un cittadino extracomunitario. Quest'ultimo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura al fine di poterlo identificare compiutamente; all'esito della predetta attività lo straniero risultava essere destinatario di un rintraccio, essendo stata emessa a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo espiare la pena di un anno, due mesi e 3 giorni di reclusione, per reati in materia di stupefacenti. Lo stesso, veniva quindi condotto in carcere e, contestualmente, denunciato per il reato di ricettazione della vettura rubata.