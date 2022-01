Viola divieto di avvicinamento, un arresto nel Trapanese

Un pregiudicato di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Campobello di Mazara in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte d'appello di Palermo. L'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese dopo l'arresto, scattato nel 2019 quando i militari intervennero in soccorso dei suoi anziani genitori. La coppia, esasperata da anni di soprusi, aveva rivelato di subire da molto tempo continue aggressioni fisiche e verbali da parte del figlio, che disoccupato e spesso ubriaco, chiedeva in modo assiduo denaro ai genitori.

Incurante della misura che gli era stata imposta, il 44enne avrebbe continuato a contattare insistentemente i familiari per avere soldi, sia con telefonate, sia recandosi personalmente presso la loro abitazione. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere Cerulli di Trapani.