Lutto nel mondo forense ibleo: è morto l'avvocato modicano Cesare Borrometi

Lutto nel mondo forense ibleo. Nella serata di venerdì, stroncato da una malattia che non gli ha dato scampo nel giro di un mese, è morto l'avvocato Cesare Borrometi. Aveva 65 anni. Modicano, aveva trasferito la sua attività legale a Ragusa perchè il padre, Enrico, era presidente del Tribunale di Modica e sussisteva, quindi, incompatibilità. L'annuncio della morte è stato dato da Sinistra Italiana, partito di cui è stato presidente e coordinatore provinciale. "Uomo di grande cultura - scrive Sinistra Italiana - affermato avvocato e fine politico, compagno tenace e generoso. Stimato anche dagli avversari politici per la estrema correttezza e coerenza con gli ideali di giustizia, di libertà e solidarietà verso gli ultimi". Cesare Borrometi amava la lettura (aveva una biblioteca con migliaia di testi), la fotografia e i viaggi. Era anche un cultore della buona musica: negli anni ’70 aveva realizzato un disco col gruppo Mistenda Addimurata dal titolo “N’tiempu fui cavaddu”. Cesare Borrometi lascia un vuoto difficilmente colmabile non solo nel mondo forense ma, anche, in quello della cultura. I funerali saranno celebrati, in forma laica, lunedì, a Ragusa.

Alla moglie, Laura, alla figlia, Marcella, al fratello, Fabio, anche lui avvocato, le condoglianze della redazione di Nuovo Sud.