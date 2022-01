Siracusa, viola obbligo di dimora: denunciato un 32enne

Nell’ambito dei controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, nella serata di venerdì, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un giovane di 32 anni, sottoposto all’obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere nella propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7. Il giovane, durante un controllo in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, è stato trovato dagli agenti in compagnia di tre pregiudicati.