Monsignor Renna nuovo arcivescovo di Catania: succede a Gristina

La Santa Sede ha nominato mons. Luigi Renna, attualmente vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano, arcivescovo metropolita dell'arcidiocesi di Catania.

E' il successore di mons. Salvatore Gristina che dal 2002, dopo essere stato pastore della diocesi di Acireale, ha guidato con amore di padre la diocesi catanese. Lo scrive in una nota la diocesi di Acireale che, "unita nella preghiera, augura a mons Renna di svolgere il suo ministero pastorale nella diocesi a lui affidata e, all'interno della provincia ecclesiastica di Catania, con spirito di servizio e collaborazione, di trasmettere la forza della speranza, della giustizia e della carità".

Mons. Renna, compirà 56 anni il prossimo 23 gennaio. Attualmente è anche Visitatore apostolico per i seminari in Italia, componente della Commissione episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catechesi e segretario della Conferenza episcopale pugliese.