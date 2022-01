Covid, contagi fuori controllo nel Ragusano: 5.293 positivi e altro morto

E' ormai fuori controllo, nel Ragusano, la corsa del virus: i contagi continuano a salire. Nel report Asp dell'8 gennaio le persone positive al Covid sono 5293, 330 in più del giorno precedente. Dei 5.293 positivi, 5.228 sono in isolamento domiciliare, 55 sono ricoverato in ospedale, 9 in Rsa Covid e uno in Foresteria. Sale a 289 il numero dei morti; è deceduto un uomo di 78 anni di Ispica. I numeri più allarmanti sono quelli di Ragusa, Vittoria e Modica ma i contagi aumentano in maniera costante anche a Comiso e Scicli. . Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 76 Acate, 121 Chiaramonte Gulfi, 311 Comiso, 13 Giarratana, 171 Ispica, 962 Modica,

258 Pozzallo, 1.703 Ragusa, 151 Santa Croce Camerina, 362 Scicli, 1.091 Vittoria.