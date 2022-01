Covid, la Regione posticipa l'apertura delle scuole di tre giorni

Ancora tre giorni di vacanza per scuole in Sicilia: è quanto è stato deciso al termine della task force regionale sulla ripresa delle lezioni nell'Isola, dopo la pausa per le festività natalizie.

Nel corso della riunione con i sindaci di oggi l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla ha fatto la sua proposta dopo avere ascoltato sindaci e sindacati. Il governo regionale rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi. La task force si riaggiornerà mercoledì e quindi lunedì gli studenti siciliani non torneranno in classe. Pomeriggio, alle 15.30 è prevista una nuova riunione di Anci Sicilia. Al tavolo ha partecipato il Governo regionale insieme con sindacati, studenti, presidi e docenti che condividono le posizioni dei sindaci di un rinvio della ripresa delle lezioni dopo la pausa per le festività natalizie. Per la Regione Siciliana c'erano l'assessore regione all'Istruzione Roberto Lagalla e alla Salute Ruggero Razza.