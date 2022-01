Noto, con l'auto finì contro il muro di una scuola: dovrà risarcire il 'Raeli'

La notte compresa tra il 29 ed il 30 dicembre scorso, un ventenne, al termine di una folle corsa lungo la via Platone di Noto ha impattato violentemente contro il muro di cinta dell’Istituto Superiore “Matteo Raeli” di Noto, dandosi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia che hanno raccolto elementi per identificare il responsabile.

Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, si è dapprima risaliti al modello di auto e successivamente all’identificazione del conducente.

E’ infatti apparso subito chiaro che, a causa del violento impatto, il responsabile aveva riportato lesioni.

A seguito di una breve ricerca all’interno degli ospedali di Avola e Noto, i Carabinieri hanno rintracciato così il conducente che ha ammesso le proprie responsabilità.

L’uomo, che risarcirà il danno all’istituto scolastico, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa per le gravi violazioni al codice della strada commesse.