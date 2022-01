Parrucchiere di Floridia morto anche per gli effetti del covid

Un parrucchiere floridiano è morto anche per gli effetti del covid. La vittima è Nino Zappulla, 58 anni, sposato e padre di due figlie. La vittima, secondo quando si apprende, era ricoverato all'ospedale di Lentini per patologia cardiologica ma nel periodo della degenza avrebbe contratto il covid 19. Il cuore di Zappulla si è fermato ieri pomeriggio. Era un personaggio conosciuto a Floridia anche se esercitava il suo mestiere in via Po a Siracusa. I funerali di Zappulla verranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15,30 in chiesa Madre a Floridia.

L.M.